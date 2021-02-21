Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью матери Роналдинью

13:10
Теги:

«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью матери бывшего нападающего клуба Роналдинью.

21 февраля стало известно, что женщина скончалась.

В декабре 2020 года Роналдинью сообщил, что его мать Мигелина Элои Дос Сантос заразилась коронавирусом. Она лежала в отделении интенсивной терапии.

Напомним, чемпион мира 2002 года завершил карьеру 16 января 2018 года. Последним его клубом был «Флуминенсе».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир