Месси сменил имидж. Теперь без бороды

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опубликовал новое фото в своем Instagtam. Он сменил имидж. Последние годы аргентинец играл с густой бородой.

32-летний нападающий в текущем сезоне провел 31 матч, в которых забил 24 гола и сделал 16 результативных передач. Контракт аргентинца рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает стоимость обладателя шести «Золотых мячей» в 112 миллионов евро.

Это'О считает, что невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»