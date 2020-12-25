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Месси считает Облака одним из лучших вратарей в мире

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал кто, по его мнению, является лучшим голкипером мира.

«На данный момент Ян Облак — один из лучших вратарей в мире. Приятно встречаться с ним на поле. Всегда хорошо соперничать с лучшими, это мотивирует забивать в каждом матче. С Облаком приятно встретиться на улице и на футбольном поле. Это создает захватывающую атмосферу», — цитирует аргентинца Bud Football.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 27-летний словенец в 13 матчах пропустил 5 голов. После 13 туров Ла Лиги «Атлетико» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 32 балла.

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