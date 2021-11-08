Месси пожелал Хави успехов на посту главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что бывший нападающий команды Лионель Месси пожелал ему удачи в работе.

«Лео Месси прислал мне текстовое сообщение и пожелал успехов. И всего наилучшего.

Это выдающий игрок. Но его сейчас нет в команде. Как не Это'О или Роналдиньо. Мы должны думать о будущем, а не о тех игроках, которые ковали славу «Барселоны», — приводит слова Хави Sport.es.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.