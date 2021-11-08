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Хави сказал, как относится к сравнениям с Гвардиолой

16:16
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как относится к тому, что его сравнивают с бывшим тренером каталонского клуба Хосепом Гвардиолой.

«Сейчас нас ждет очень серьезная работа. «Барселона» — лучший клуб мира. И можно должны подтверждать это результатами.

Мы хотим играть в красивый футбол. Если меня сравнивают с Гвардиолой, то это хороший знак. Ведь Пеп — лучший тренер в мире», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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