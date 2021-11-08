Хави отказался от работы в сборной Бразилии ради «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселона» Хави заявил, что у него было предложение поработать в сборной Бразилии. Он мог стать помощником главного тренера бразильцев Тите и войти в тренерский штаб команды на ЧМ-2022, сообщает журналист Танкреди Палмиери.

Однако Хави отклонил это предложение и выбрал работу в каталонском клубе.

Ранее пресс-служба «Барсы» объявила о назначении Хави главным тренером. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год.

Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому показателю он уступает только Лионелю Месси (778 матчей), который этим летом перешел в «ПСЖ». За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов УЕФА. С 2015 по 2019 год Хави выступал за катарский клуб «Аль-Садд», а в мае 2019-го завершил игровую карьеру и стал главным тренером команды.