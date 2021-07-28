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Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» в начале августа

15:14
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
Лионель Месси. Фото Barcacentre.
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси подпишет новый контракт с каталонским клубом в начале августа, сообщает Diario Sport.

По данным источника, аргентинец не может приступить к тренировкам с командой, пока не заключит соглашение. Сейчас Месси отдыхает с семьей в отпуске.

Ожидается, что футболист заключит контракт 2 августа.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля, 34-летний аргентинец является свободным агентом. Он перешел в каталонский клуб из «Ньюэллз Олд Бойз» в 2000 году.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/leo-messi-returns-to-barcelona-set-to-sign-new-contract-in-early-august-11948178

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Виктория Кравченко все материалы автора

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