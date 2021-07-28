Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» в начале августа
15:14
Капитан «Барселоны» Лионель Месси подпишет новый контракт с каталонским клубом в начале августа, сообщает Diario Sport.
По данным источника, аргентинец не может приступить к тренировкам с командой, пока не заключит соглашение. Сейчас Месси отдыхает с семьей в отпуске.
Ожидается, что футболист заключит контракт 2 августа.
Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля, 34-летний аргентинец является свободным агентом. Он перешел в каталонский клуб из «Ньюэллз Олд Бойз» в 2000 году.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/leo-messi-returns-to-barcelona-set-to-sign-new-contract-in-early-august-11948178
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