Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» в начале августа

Капитан «Барселоны» Лионель Месси подпишет новый контракт с каталонским клубом в начале августа, сообщает Diario Sport.

По данным источника, аргентинец не может приступить к тренировкам с командой, пока не заключит соглашение. Сейчас Месси отдыхает с семьей в отпуске.

Ожидается, что футболист заключит контракт 2 августа.