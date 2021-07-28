Новичок «Реал» Давид Алаба заразился коронавирусом. Футболист сдал положительный тест, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний Алаба перешел в «Реал» в мае на правах свободного агента. До этого австриец выступал за «Баварию».

Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира.