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Давид Алаба заразился коронавирусом

14:21
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Новичок «Реал» Давид Алаба заразился коронавирусом. Футболист сдал положительный тест, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний Алаба перешел в «Реал» в мае на правах свободного агента. До этого австриец выступал за «Баварию».

Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира.

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Иван Шитик все материалы автора

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