Давид Алаба заразился коронавирусом
14:21
Новичок «Реал» Давид Алаба заразился коронавирусом. Футболист сдал положительный тест, сообщает пресс-служба клуба.
29-летний Алаба перешел в «Реал» в мае на правах свободного агента. До этого австриец выступал за «Баварию».
Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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