Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Реалом Сосьедад»
21:09
«Монако» уступил «Реалу Сосьедад» (1:2) в товарищеском матче.
Единственный мяч у монегасков забил российский полузащитник Александр Головин.
Товарищеский матч
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Монако» (Франция) — 2:1 (1:1)
Голы: Янузай, 5 (1:0). Головин, 42 (1:1). Виллиан Жозе, 70 (2:1).
«Реал Сосьедад»: Ремиро (Айеса, 46), Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Порту, Гуриди, Наварро, Туррьентес (Роберто Лопес, 46), Янузай, Лобете (Виллиан Жозе, 46).
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Бадиашиле, Дисаси, Кайю Энрике, Головин (Фабрегас, 46), Тшуамени (Фофана, 46), Матазо, Бен-Йеддер (Диатта, 46), Фолланд (Мусаба, 46), Мартинш.
28 июля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
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