Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Реалом Сосьедад»

21:09
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
Теги:

«Монако» уступил «Реалу Сосьедад» (1:2) в товарищеском матче.

Единственный мяч у монегасков забил российский полузащитник Александр Головин.

Товарищеский матч

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Монако» (Франция) — 2:1 (1:1)

Голы: Янузай, 5 (1:0). Головин, 42 (1:1). Виллиан Жозе, 70 (2:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро (Айеса, 46), Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Порту, Гуриди, Наварро, Туррьентес (Роберто Лопес, 46), Янузай, Лобете (Виллиан Жозе, 46).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Бадиашиле, Дисаси, Кайю Энрике, Головин (Фабрегас, 46), Тшуамени (Фофана, 46), Матазо, Бен-Йеддер (Диатта, 46), Фолланд (Мусаба, 46), Мартинш.

28 июля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Волейбол Бразилия — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
"Яжемать" самокатом проломила голову прохожей в Петербурге
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
Избитый рассказал о драке с водителем Ford Mustang в Петербурге
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд