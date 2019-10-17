Месси оценил шоу своего имени в Cirque du Soleil

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM), куда от России входит «СЭ», для лучших бомбардиров лиг Европы. После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси оценил шоу Cirque du Soleil, посвященное ему.

— Как вам представление Cirque du Soleil «Месси10» (недавно аргентинец побывал на представлении, где необычным образом на арене цирка рассказывалась история его жизни — Прим. «СЭ»)?

— Получил массу впечатлений! Не первый раз видел их выступление, но это получилось особенным. Много разных актов, история простая, но рассказана здорово. Был приятно удивлен, увиденное превзошло ожидания.

— Что понравилось больше всего?

— Акробат, канатоходец. Но на самом деле все выступления на высочайшем уровне. (Александр Бобров)

Полностью интервью Лионеля Месси — здесь