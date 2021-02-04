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Месси не будет контактировать с другими клубами до конца сезона

22:40
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси не будет вести переговоры с другими клубами как минимум до конца текущего сезона, сообщает Goal. При этом «ПСЖ» и «Манчестер Сити» считаются основными претендентами на игрока, если он решит покинуть сине-гранатовых.

Позиция Месси остается прежней. Футболист хочет дождаться выборов президента «Барселоны» и посмотреть, в каком направлении будут двигаться каталонцы. Решение о продлении контракта или уходе из клуба он будет принимать по окончании текущего сезона.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.

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