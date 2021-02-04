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«Барселона» рассказала о травме полузащитника Роберто

19:11

«Барселона» в своем Twitter рассказала о характере травмы полузащитника Серхи Роберто.

«Оценка, проведенная в четверг, показала, что Серхи Роберто получил травму правого бедра. Его доступность будет определяться временем его восстановления», — сообщает пресс-служба каталонцев.

Футболист получил травму 3 февраля в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады» (5:3 доп. время).

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