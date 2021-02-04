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Форвард «Гранады» Сольдадо назвал Кумана «клоуном» после празднования тренером голов «Барселоны»

23:20
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Форвард «Гранады» Роберто Сольдадо отреагировал на поведение главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана во время четвертьфинала Кубка Испании.

«Он идиот, он идиот. Клоун, тебе не хватает скромности», — расшифровал слова Сольдадо Marca.

«Барселона» обыграла «Гранаду» в овертайме со счетом 5:3, при этом уступая до 88-й минуте со счетом 0:2. Жеребьевка полуфинала Кубка Испании состоится в пятницу, 5 февраля. На данный момент известны три участника стадии: «Барселона», «Леванте» и «Севилья». Четвертый полуфиналист определится в матче «Бетис» — «Атлетик».

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