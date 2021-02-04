Форвард «Гранады» Сольдадо назвал Кумана «клоуном» после празднования тренером голов «Барселоны»

Форвард «Гранады» Роберто Сольдадо отреагировал на поведение главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана во время четвертьфинала Кубка Испании.

«Он идиот, он идиот. Клоун, тебе не хватает скромности», — расшифровал слова Сольдадо Marca.

«Барселона» обыграла «Гранаду» в овертайме со счетом 5:3, при этом уступая до 88-й минуте со счетом 0:2. Жеребьевка полуфинала Кубка Испании состоится в пятницу, 5 февраля. На данный момент известны три участника стадии: «Барселона», «Леванте» и «Севилья». Четвертый полуфиналист определится в матче «Бетис» — «Атлетик».