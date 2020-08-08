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Месси купил себе антикоронавирусный матрас

18:02
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял особые меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает El Mundo Deportivo.

Месси приобрел специальный матрас. Он направлен на то, чтобы нейтрализовать COVID-19 с вероятностью 99,84 процента. Сначала аргентинец взял один экземпляр, чтобы попробовать и убедиться, что он действительно работает. Через какое-то время аргентинцу понравилось, и он купил антикоронавирусные матрасы всей семье.

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