Месси купил себе антикоронавирусный матрас

Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял особые меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает El Mundo Deportivo.

Месси приобрел специальный матрас. Он направлен на то, чтобы нейтрализовать COVID-19 с вероятностью 99,84 процента. Сначала аргентинец взял один экземпляр, чтобы попробовать и убедиться, что он действительно работает. Через какое-то время аргентинцу понравилось, и он купил антикоронавирусные матрасы всей семье.