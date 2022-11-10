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10 ноября, 16:41

Мемфис Депай попросил «Барселону» отпустить его бесплатно в январе

Иван Шитик
Корреспондент
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Мемфис Депай.
Фото ФК «Барселона».

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попросил руководство каталонского клуба отпустить его бесплатно в январе, утверждает AS.

Футболист хочет перейти в другой клуб зимой на правах свободного агента. Сине-гранатовые готовы выполнить просьбу игрока, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, что Депай перешел в «Барсу» летом 2021 года на правах свободного агента.

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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
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14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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