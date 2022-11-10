Мемфис Депай попросил «Барселону» отпустить его бесплатно в январе
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попросил руководство каталонского клуба отпустить его бесплатно в январе, утверждает AS.
Футболист хочет перейти в другой клуб зимой на правах свободного агента. Сине-гранатовые готовы выполнить просьбу игрока, чтобы облегчить зарплатную ведомость.
В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
Напомним, что Депай перешел в «Барсу» летом 2021 года на правах свободного агента.
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|
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|37
|
2
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|14
|11
|2
|1
|33-14
|35
|
3
|Р. Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
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|7
|3
|4
|21-14
|24
|
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|14
|7
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|24
|
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|14
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|4
|17-12
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|
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|
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|
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|
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|14
|5
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|5
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|
12
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|14
|5
|2
|7
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|17
|
13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|
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|Эльче
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|4
|10
|10-31
|4
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|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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