Матчи 26-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Валенсии

Матчи 26-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о погибших при пожаре в Валенсии, сообщается в официальном аккаунте ла лиги в соцсетях.

Ранее в Валенсии сильный пожар охватил два многоэтажных жилых дома. Сообщалось, что в результате случившегося погибли по меньшей мере четыре человека. 20 человек числятся пропавшими без вести.

23 февраля «Валенсия» опубликовала заявление, в котором попросила о переносе матча 26-го тура ла лиги против «Гранады». Игра запланирована на субботу, 24 февраля. Также в лигу обратился «Леванте» с просьбой перенести ближайший матч команды с «Андоррой».

В пятницу пройдет первая игра 26-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом».