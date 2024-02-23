Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

23 февраля, 17:36

Матчи 26-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Валенсии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Матчи 26-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о погибших при пожаре в Валенсии, сообщается в официальном аккаунте ла лиги в соцсетях.

Ранее в Валенсии сильный пожар охватил два многоэтажных жилых дома. Сообщалось, что в результате случившегося погибли по меньшей мере четыре человека. 20 человек числятся пропавшими без вести.

23 февраля «Валенсия» опубликовала заявление, в котором попросила о переносе матча 26-го тура ла лиги против «Гранады». Игра запланирована на субботу, 24 февраля. Также в лигу обратился «Леванте» с просьбой перенести ближайший матч команды с «Андоррой».

В пятницу пройдет первая игра 26-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом».

Футбол
3
0
Читайте также
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Сборная Испании сыграет на Евро 2024 в «группе смерти»
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави: «Все оставшиеся матчи — финалы, если «Барселона» хочет выиграть ла лигу и Лигу чемпионов»

У Хоселу диагностирован отек кости правой лодыжки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 26 20 5 1 54-16 65
2
 Жирона 26 18 5 3 57-32 59
3
 Барселона 26 17 6 3 56-34 57
4
 Атлетико 26 16 4 6 52-28 52
5
 Атлетик 26 14 7 5 46-26 49
6
 Бетис 26 10 12 4 31-26 42
7
 Р. Сосьедад 26 10 10 6 35-26 40
8
 Лас-Пальмас 26 10 6 10 26-26 36
9
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
10
 Хетафе 26 8 10 8 33-38 34
11
 Осасуна 26 9 6 11 30-37 33
12
 Алавес 26 7 8 11 25-32 29
13
 Вильярреал 26 7 8 11 38-48 29
14
 Р. Вальекано 26 5 10 11 22-36 25
15
 Мальорка 26 4 12 10 23-34 24
16
 Севилья 26 5 9 12 30-38 24
17
 Сельта 26 4 9 13 29-39 21
18
 Кадис 26 2 12 12 17-37 18
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 26 0 9 17 25-54 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.03 23:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.03 16:00
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
2.03 18:15
Р. Вальекано – Кадис
 - : -
2.03 20:30
Хетафе – Лас-Пальмас
 - : -
2.03 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.03 16:00
Вильярреал – Гранада
 - : -
3.03 18:15
Атлетико – Бетис
 - : -
3.03 20:30
Мальорка – Жирона
 - : -
3.03 23:00
Атлетик – Барселона
 - : -
4.03 23:00
Осасуна – Алавес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 20 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 18 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости