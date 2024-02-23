Хави: «Все оставшиеся матчи — финалы, если «Барселона» хочет выиграть ла лигу и Лигу чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от оставшихся матчей сезона.

«Мы много говорим, но нам нужно действовать. Мы не можем проиграть ни одну игру. Все эти матчи — финалы, если мы хотим выиграть ла лигу и Лигу чемпионов. Завтра мы играем дома, и нам нужны болельщики. Нам нужна их любовь, это очень важный матч против великого «Хетафе». Это не оборонительная команда, они храбрые и высоко прессингуют», — приводит Marca слова Хави.

Матч между «Барселоной» и «Хетафе» в 26-м туре ла лиги пройдет 24 февраля и начнется в 18.15 по московскому времени. В рамках Лиги чемпионов команда Хави встретится с «Наполи» 12 марта.