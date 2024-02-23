У Хоселу диагностирован отек кости правой лодыжки

Форвард «Реала» Хоселу получил травму. Как сообщает пресс-служба клуба, после обследования у игрока был диагностирован отек кости правой лодыжки.

По данным СМИ, 33-летний испанец пропустит три недели. Таким образом, Хоселу пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» 6 марта, а также не сыграет в ла лиге с «Севильей» и «Валенсией».

Форвард арендован у клуба «Эспаньол» до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что «Реал» в ближайшее время выкупит контракт игрока.

В этом сезоне Хоселу сыграл за «Реал» 35 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.