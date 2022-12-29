Анчелотти: «Верю, что рано или поздно футбол перейдет к чистому времени»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, почему судьи матчей ЧМ-2022 добавляли много времени.
«Я не знаю, как это сделали. Но я верю, что в конце концов, рано или поздно, футбол перейдет к чистому времени», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, что 21 ноября матч ЧМ-2022 между Англией и Ираном (6:2) стал самым длительным в истории турнира (не учитывая овертаймы). Команды провели в общей сложности на поле 117 минут 16 секунд. Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму и 10 — ко второму.
Источник: Marca
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|37
|
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|14
|11
|2
|1
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|35
|
3
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|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
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|14
|7
|3
|4
|21-14
|24
|
5
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|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|
6
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|14
|7
|3
|4
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|24
|
7
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|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|
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|
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|5
|4
|5
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|19
|
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|14
|5
|4
|5
|22-15
|19
|
12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|
13
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
14
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
|7
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|
20
|Эльче
|14
|0
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|4
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|29.12
|19:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|2 : 2
|29.12
|21:15
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|29.12
|23:30
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|30.12
|19:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|30.12
|21:15
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|30.12
|21:15
|
Сельта – Севилья
|- : -
|30.12
|23:30
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|16:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|18:15
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
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Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
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Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
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|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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