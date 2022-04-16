Марсьяль не останется в «Севилье»

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль признался, что вряд ли останется в испанском клубе. 26-летний француз присоединился к севильцам из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды этой зимой.

«Мне будет очень сложно остаться в «Севилье». Я пришел, зная, что мне, вероятно, придется вернуться в «Манчестер Юнайтед», — приводит ABC Sevilla слова Марсьяля.

В этом сезоне Марсьяль забил только 1 гол в 10 матчах за «Севилью».