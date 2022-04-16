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Сегодня, 03:42

Марсьяль не останется в «Севилье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль признался, что вряд ли останется в испанском клубе. 26-летний француз присоединился к севильцам из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды этой зимой.

«Мне будет очень сложно остаться в «Севилье». Я пришел, зная, что мне, вероятно, придется вернуться в «Манчестер Юнайтед», — приводит ABC Sevilla слова Марсьяля.

В этом сезоне Марсьяль забил только 1 гол в 10 матчах за «Севилью».

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Основные источники исследования

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Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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«Реал Сосьедад» и «Бетис» сыграли нулевую ничью
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
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