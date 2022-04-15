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15 апреля, 23:55

«Реал Сосьедад» и «Бетис» сыграли нулевую ничью

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«Реал Сосьедад» и «Бетис» не выявили победителя в матче 32-го тура чемпионата Испании. Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. В конце матча хозяева поля остались в меньшинстве. Две желтые карточки за две минуты заработал полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва.

«Реал Сосьедад» остался на шестом месте в турнирной таблице, имея 55 очков после 32-х туров. «Бетис» сохранил за собой пятую строчку с 57 очками в 32 матчах.

Испания. Лига 1. 32-й тур
15 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:0
Бетис
Реал Сосьедад
Ремиро Рико Горосабель (Элустондо, 87) Ле Норман Субименди Субельдия Мерино Рафинья (Янузай, 65) Сильва Исак (Порту, 80) Серлот
Бетис
Браво Бартра Алекс Морено Пеццела Бельерин Фекир Каналес Виллиам Карвалью (Руибаль, 46) Родригес Хуанми (Хоакин, 68) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77)
Предупреждения
Рафинья 60’, Сильва 90+1’, Серлот 90+2’  -  Виллиам Карвалью 37’, Родригес 75’, Браво 90+1’, Бартра 90+2’
Удаления
Сильва 90+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Эскудерос (Испания)

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ФК Реал Сосьедад
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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38 тур
15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 24
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
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Хетафе

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Севилья

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Атлетик

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