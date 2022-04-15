«Реал Сосьедад» и «Бетис» сыграли нулевую ничью

«Реал Сосьедад» и «Бетис» не выявили победителя в матче 32-го тура чемпионата Испании. Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. В конце матча хозяева поля остались в меньшинстве. Две желтые карточки за две минуты заработал полузащитник «Реал Сосьедада» Давид Сильва.

«Реал Сосьедад» остался на шестом месте в турнирной таблице, имея 55 очков после 32-х туров. «Бетис» сохранил за собой пятую строчку с 57 очками в 32 матчах.