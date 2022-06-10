Марсело планирует продолжить карьеру в чемпионате Турции

Защитник «Реала» Марсело планирует продолжить карьеру в Европе, сообщает Marca.

34-летний бразилец получил предложения от клубов из Катара, ОАЭ и Турции. Однако приоритетным вариантом для него является переезд в турецкий чемпионат.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

Марсело провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.