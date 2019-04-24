Марселино Гарсия Тораль: "Грустно, что Черышев получил травму"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль признался, что разочарован травмой полузащитника Дениса Черышева. Россиянин выбыл до конца сезона из-за повреждения колена, полученного в матче с "Бетисом".

- Просто хочу сказать, что нам грустно, так как "Валенсия" потеряла футболиста, который проводил очень хороший сезон, и на последнем его отрезке был очень важен, - цитирует EFE Марселино. - Это плохая новость, особенно для него, потому что у него был хороший сезон, а тренерский штаб потерял игрока.