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Сегодня, 22:32

Marca: «Реал» готов потратить 350 миллионов евро на трансфер и контракт Холанна

Иван Шитик
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото AFP

Президент «Реала» Флорентино Перес сделал трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна одной из приоритетных целей клуба. Ради этого он готов пойти на «баснословные траты», пишет Marca.

Сумма трансфера 21-летнего норвежца может составить 130 миллионов евро. Сам игрок же может получить контракт на шесть лет, за которые заработает в общей сложности 220 миллионов.

«Реал» рассчитывает покрыть часть трансферного бюджета за счет продажи Эдена Азара и Луки Йовича. Также в клубе появятся дополнительные финансы после того, как летом истекут контракты Гарета Бэйла, Марсело и Иско.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Гарет Бэйл
Иско Аларкон (Иско)
Лука Йович
Марсело Виейра (Марсело)
Эден Азар
Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Флорентино Перес
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 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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