Marca: «Реал» готов потратить 350 миллионов евро на трансфер и контракт Холанна

Президент «Реала» Флорентино Перес сделал трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна одной из приоритетных целей клуба. Ради этого он готов пойти на «баснословные траты», пишет Marca.

Сумма трансфера 21-летнего норвежца может составить 130 миллионов евро. Сам игрок же может получить контракт на шесть лет, за которые заработает в общей сложности 220 миллионов.

«Реал» рассчитывает покрыть часть трансферного бюджета за счет продажи Эдена Азара и Луки Йовича. Также в клубе появятся дополнительные финансы после того, как летом истекут контракты Гарета Бэйла, Марсело и Иско.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.