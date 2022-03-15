Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:10

«Лапорта сообщил об этом мне прямо в самолете». Куман рассказал, как его увольняли из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» рассказал подробности своего увольнения из клуба
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о том, как было обставлено его увольнение.

«Что произошло? Как меня уволили? Лапорта сообщил об этом мне прямо в самолете. Мне было не по себе. Футболисты находились позади, а мы сидели отдельно. Они слышали, что произошло.

Лапорта в каждом интервью говорил о том, что я — настоящая легенда «Барселоны», которая требует внимания и уважения. Необходимо подтверждать свои слова действиями!» - цитирует Кумана De Telegraaf.

Куман возглавлял «Барсу» с августа 2020 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании. Свой пост голландец покинул 28 октября 2021 года.

Роналд Куман
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Фигуристы массово мигрируют в Telegram
Чиновник в Норвегии подает в отставку, в Европарламенте говорят о расизме. Запад стал осознавать, что сделал с российским спортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Инсайдер Фабрицио Романо: «Мбаппе договорился с «Реалом», но контракт еще не подписан»

Marca: «Реал» готов потратить 350 миллионов евро на трансфер и контракт Холанна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости