«Лапорта сообщил об этом мне прямо в самолете». Куман рассказал, как его увольняли из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о том, как было обставлено его увольнение.

«Что произошло? Как меня уволили? Лапорта сообщил об этом мне прямо в самолете. Мне было не по себе. Футболисты находились позади, а мы сидели отдельно. Они слышали, что произошло.

Лапорта в каждом интервью говорил о том, что я — настоящая легенда «Барселоны», которая требует внимания и уважения. Необходимо подтверждать свои слова действиями!» - цитирует Кумана De Telegraaf.

Куман возглавлял «Барсу» с августа 2020 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании. Свой пост голландец покинул 28 октября 2021 года.