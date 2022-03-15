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Сегодня, 23:18

«Осасуна» продлила контракт с аргентинским нападающим

Иван Шитик
Корреспондент
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«Осасуна» продлила контракт с нападающим Чими Авилой. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

Предыдущее соглашение 28-летнего аргентинца истекало летом 2023-го.

Он перешел в «Осасуну» из «Сан-Лоренцо» в 2019 году. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

В этом сезоне Авила провел в чемпионате Испании 26 матчей, в которых забил 4 гола.

ФК Осасуна
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 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
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19.01 23:30
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Барселона

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