«Осасуна» продлила контракт с аргентинским нападающим

«Осасуна» продлила контракт с нападающим Чими Авилой. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

Предыдущее соглашение 28-летнего аргентинца истекало летом 2023-го.

Он перешел в «Осасуну» из «Сан-Лоренцо» в 2019 году. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

В этом сезоне Авила провел в чемпионате Испании 26 матчей, в которых забил 4 гола.