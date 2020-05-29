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Marca опубликовала календарь ла лиги. Матчи — каждый день в течение месяца

10:37
Возобновляется сезон в испанской ла лиге. Фото Marca.
Возобновляется сезон в испанской ла лиге. Фото Marca.
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Испанская ла лига получила разрешение проводить матчи по понедельникам и пятницам от федерации футбола Испании. В чемпионате Испании будет проходить как минимум один матч в течение 32 дней подряд после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.

Первый матч вынесли на четверг: 11 июня «Севилья» на своем поле примет «Бетис».

Отмечается, что матчи заключительных двух туров будут сыграны в один день — 15 и 19 июля. Также сообщается, что встречи будут начинаться не раньше 19:30 по местному времени. Время начала может быть изменено, если за 5 дней до матча температура в регионе будет ниже 30 градусов.

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