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Сегодня, 22:49

Marca: Бензема не покинет «Реал» летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Карим Бензема не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации издания, футболист собирается продолжит выступать за мадридский клуб в следующем сезоне.

Французский форвард чувствует, что у него достаточно сил, чтобы провести отличный сезон, который может стать для него последним.

Также сообщается, что Бензема благодарен Саудовской Аравии за огромный интерес и готов продолжить диалог по завершении следующего сезона.

Ранее француз высказался о своем возможном уходе из «Реала»: «Я все еще здесь. Говорят об уходе только в интернете. А правда — это не интернет».

Он выступает за мадридский клуб с 2009 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне 35-летний француз сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: Marca
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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Луис Энрике высказался об уходе Альбы из «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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