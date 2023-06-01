Бензема намекнул, что останется в «Реале»

Нападающий «Реала» Карим Бензема намекнул, что останется в мадридском клубе.

«Мое будущее в «Реале»? Зачем о нем говорить? Я все еще здесь. Говорят об уходе только в интернете. А правда — это не интернет», — приводит слова Бензема Marca.

Ранее сообщалось, что Бензема сегодня на пресс-конференции объявит об уходе из «Реала».

Он выступает за мадридский клуб с 2009 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне 35-летний француз сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.