Марадона может возглавить новичка ла лиги «Эльче»

Новым главным тренером «Эльче» может стать Диего Марадона. Об этом сообщают испанские СМИ. Клуб ранее завоевал путевку в ла лигу.

По данным Super Deporte, назначить Марадону хочет владелец клуба, аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник. Сейчас 59-летний тренер работает с клубом «Химнасия и Эсгрима».

Ранее пост главного тренера «Эльче» покинул Хосе Рохо Мартин. Под руководством 52-летнего специалиста клуб завоевал право выступать в элитном дивизионе страны в сезоне-2020/21.

До этого появилась информация, что у Марадоны после лечения от наркотической зависимости появились проблемы с алкоголем.