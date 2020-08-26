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Марадона может возглавить новичка ла лиги «Эльче»

02:52
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
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Новым главным тренером «Эльче» может стать Диего Марадона. Об этом сообщают испанские СМИ. Клуб ранее завоевал путевку в ла лигу.

По данным Super Deporte, назначить Марадону хочет владелец клуба, аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник. Сейчас 59-летний тренер работает с клубом «Химнасия и Эсгрима».

Ранее пост главного тренера «Эльче» покинул Хосе Рохо Мартин. Под руководством 52-летнего специалиста клуб завоевал право выступать в элитном дивизионе страны в сезоне-2020/21.

До этого появилась информация, что у Марадоны после лечения от наркотической зависимости появились проблемы с алкоголем.

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