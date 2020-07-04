У Марадоны больше нет проблемы с наркотиками, но появилась новая: алкоголизм

Леополь Луке, личный врач главного тренера «Химнасии» Диего Марадоны, сообщил, что у его клиента начались проблемы с алкоголем. Ранее Марадона проходил лечение от наркотической зависимости.

— Сейчас Диего очищен от кокаина, но у него возникли проблемы с алкоголем, — цитирует Infobae Луке. — Иногда он много выпивает, но мы работаем над этим. На него повлиял карантин и проблемы в семье. В последнее время он принимает специальные препараты, мы планируем уменьшать их дозу. После многих лет организм может плохо отреагировать на полный отказ от лекарств.

Ранее стало известно, что один из кандидатов на пост президента Федерации футбола Испании Антонио Торрес хочет пригласить Марадону на пост главного тренера сборной Испании.