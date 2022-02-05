Хави: «Продление контракта с Араухо — приоритет «Барселоны». Посмотрим, сможет ли клуб договориться с ним»
Хави назвал продление контракта с Араухо приоритетом «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо.
«Продление контракта с Араухо — приоритет «Барселоны», — приводит слова Хави Sport.es. — Рональд дает команде очень многое. Мы очень довольны его игрой. Посмотрим, сможет ли клуб договориться с ним и с его агентом».
В нынешнем сезоне 22-летний уругваец принял участие в 24 матчах за «Барселону» и забил два мяча. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|
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|46
|
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|41-25
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|
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|
13
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|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
15
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
16
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|22
|4
|5
|13
|16-35
|17
|
20
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38 тур
|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|- : -
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|- : -
|7.02
|23:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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