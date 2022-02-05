Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо.

«Продление контракта с Араухо — приоритет «Барселоны», — приводит слова Хави Sport.es. — Рональд дает команде очень многое. Мы очень довольны его игрой. Посмотрим, сможет ли клуб договориться с ним и с его агентом».

В нынешнем сезоне 22-летний уругваец принял участие в 24 матчах за «Барселону» и забил два мяча. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.