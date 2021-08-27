«Мальорка» с минимальным счетом победила «Эспаньол» в чемпионате Испании
«Мальорка» с минимальным счетом победила «Эспаньол» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол встречи на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Дани Родригес.
Чемпионат Испании. Лига 1
3-й тур
«Мальорка» — «Эспаньол» — 1:0 (1:0)
Гол: Родригес, 27.
«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Оливан, Руссо (Седлар, 46), Севилья (Руис де Галаррета, 68), Кубо (Батталья, 86), Родригес, Баба, Мбула (Ндиай, 61), Ниньо (Пратс, 86).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Давид Лопес (Морланес, 55), Гомес, Хиль (Вадильо, 86), Дардер, Эмбарба (Меламед, 55), Рауль де Томас, Пуадо (Алейш Видаль, 75), Димата (Лорен Морон, 75).
Предупреждения: Ниньо, 19. Кабрера, 31. Кубо, 37. Морланес, 56. Оливан, 70. Седлар, 80.
Удаление: Гомес, 90.
Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).
27 августа. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».
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