Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Мальорка» с минимальным счетом победила «Эспаньол» в чемпионате Испании

22:58
Теги:

«Мальорка» с минимальным счетом победила «Эспаньол» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол встречи на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Дани Родригес.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Мальорка» — «Эспаньол» — 1:0 (1:0)

Гол: Родригес, 27.

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Оливан, Руссо (Седлар, 46), Севилья (Руис де Галаррета, 68), Кубо (Батталья, 86), Родригес, Баба, Мбула (Ндиай, 61), Ниньо (Пратс, 86).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Давид Лопес (Морланес, 55), Гомес, Хиль (Вадильо, 86), Дардер, Эмбарба (Меламед, 55), Рауль де Томас, Пуадо (Алейш Видаль, 75), Димата (Лорен Морон, 75).

Предупреждения: Ниньо, 19. Кабрера, 31. Кубо, 37. Морланес, 56. Оливан, 70. Седлар, 80.

Удаление: Гомес, 90.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

27 августа. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Мальорка — Эспаньол

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В цеху "мясного короля" из КПРФ из тухлого мяса делали элитную колбасу
В США заявили о возможности «интернет-апокалипсиса» из-за солнечной вспышки
Волочкова решила засудить соседей за слив неприличного фото
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд