«Бетис» на выезде победил «Мальорку»

«Бетис» на выезде обыграл «Мальорку» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил полузащитник гостей Серхио Алтимира.

«Бетис» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 34 очками, «Мальорка» идет на 15-й строчке с 20 очками.