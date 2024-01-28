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Сегодня, 01:06

«Бетис» на выезде победил «Мальорку»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бетис» на выезде обыграл «Мальорку» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол на 45+1-й минуте забил полузащитник гостей Серхио Алтимира.

«Бетис» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 34 очками, «Мальорка» идет на 15-й строчке с 20 очками.

Испания. Ла Лига. 22-й тур
27 янв, 23:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
0:1
Бетис

Футбол
ФК Бетис
ФК Мальорка
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
2
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 - : -
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 - : -
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Атлетико – Валенсия
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