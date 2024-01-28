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Хави: «У «Барселоны» никогда не будет своего Фергюсона. В этом клубе это невозможно»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хави.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил свое решение покинуть клуб по окончании сезона-2023/24 и заявил, что у каталонской команды никогда не будет тренера уровня сэра Алекса Фергюсона.

«Быть главным тренером «Барселоны» — это очень жестокая, неблагодарная работа. Ты постоянно чувствуешь, что тебя не уважают. Это ужасно бьет по психологическому состоянию, по настроению. В какой-то момент ты перестаешь видеть смысл продолжать. Мои ближайшие друзья прекрасно это знают. Так было со всеми, кто прошел через «Барселону». Меня много раз спрашивали, стану ли я для «Барсы» кем-то вроде Фергюсона для «Манчестер Юнайтед». Это нереально в этом клубе. Вы, журналисты, не позволите этому случиться. Вы постоянно критикуете, убиваете, это сильно влияет.
Нет сомнений, что я — человек «Барселоны». Я всегда ставил клуб выше себя. Думаю, футболисты прекрасно себя чувствовали с нами, мы создали отличную команду. Теперь я ухожу, но у меня есть надежды на Лигу чемпионов. Я отдам все силы в ближайшие четыре месяца, но не поменяю решения, даже если мы выиграем ЛЧ. Что будет со мной дальше? Пока не знаю. Сейчас из-за работы я провожу мало времени с семьей. Родные страдают из-за этого, а я не могу быть эгоистом все время. Хочу побыть дома и отдохнуть вместе с детьми», — приводит Marca слова Хави.

Хави объявил о том, что покинет «Барселону» после того, как команда проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Специалист возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании-2023/24 с 44 очками в 21 матче. Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 10 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Алекс Фергюсон
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
2
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 20 13 2 5 40-23 41
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
12
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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Лас-Пальмас – Реал
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Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
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