Хави: «У «Барселоны» никогда не будет своего Фергюсона. В этом клубе это невозможно»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил свое решение покинуть клуб по окончании сезона-2023/24 и заявил, что у каталонской команды никогда не будет тренера уровня сэра Алекса Фергюсона.

«Быть главным тренером «Барселоны» — это очень жестокая, неблагодарная работа. Ты постоянно чувствуешь, что тебя не уважают. Это ужасно бьет по психологическому состоянию, по настроению. В какой-то момент ты перестаешь видеть смысл продолжать. Мои ближайшие друзья прекрасно это знают. Так было со всеми, кто прошел через «Барселону». Меня много раз спрашивали, стану ли я для «Барсы» кем-то вроде Фергюсона для «Манчестер Юнайтед». Это нереально в этом клубе. Вы, журналисты, не позволите этому случиться. Вы постоянно критикуете, убиваете, это сильно влияет.

Нет сомнений, что я — человек «Барселоны». Я всегда ставил клуб выше себя. Думаю, футболисты прекрасно себя чувствовали с нами, мы создали отличную команду. Теперь я ухожу, но у меня есть надежды на Лигу чемпионов. Я отдам все силы в ближайшие четыре месяца, но не поменяю решения, даже если мы выиграем ЛЧ. Что будет со мной дальше? Пока не знаю. Сейчас из-за работы я провожу мало времени с семьей. Родные страдают из-за этого, а я не могу быть эгоистом все время. Хочу побыть дома и отдохнуть вместе с детьми», — приводит Marca слова Хави.

Хави объявил о том, что покинет «Барселону» после того, как команда проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Специалист возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании-2023/24 с 44 очками в 21 матче. Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на 10 очков.