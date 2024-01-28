Хави — об уходе: «Не хочу быть проблемой для «Барселоны», игроки не заслуживают такой ситуации»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему решил покинуть клуб.

44-летний испанец объявил об уходе из клуба в конце сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре испанской ла лиги.

«Я думаю, что делаю то, что будет лучше для всех. Я думаю о клубе, президенте, Деку и, прежде всего, об игроках, которым нужна смена динамики. Они не заслуживают такой ситуации. Я не хочу быть проблемой для «Барселоны». Это последнее, чем я хочу быть», — цитирует Хави Marca.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Испании в сезоне-2022/23.