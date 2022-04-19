«Мальорка» дома обыграла «Алавес»

«Мальорка» дома обыграла «Алавес» в 33-м туре чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 2:1.

В составе хозяев на 11-й минуте отличился Абдон Пратс, на 45+4 минуте Ведат Мурики удвоил преимущество. Гости сократили счет в матче благодаря автоголу Антонио Раилло на 73-й минуте.

«Мальорка» поднялась из зоны вылета и занимает 16-е место, имея 32 очка после 33 туров. Алавес остался на последней строчке с 25 очками.