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«Мальорка» дома обыграла «Алавес»

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«Мальорка» дома обыграла «Алавес» в 33-м туре чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 2:1.

В составе хозяев на 11-й минуте отличился Абдон Пратс, на 45+4 минуте Ведат Мурики удвоил преимущество. Гости сократили счет в матче благодаря автоголу Антонио Раилло на 73-й минуте.

«Мальорка» поднялась из зоны вылета и занимает 16-е место, имея 32 очка после 33 туров. Алавес остался на последней строчке с 25 очками.

Испания. Лига 1. 33-й тур
19 апр, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
2:1
Алавес
Голы
Пратс, 11 (1:0), Муричи, 45+4 (2:0), Райльо, 73 (2:1)
Мальорка
Рико Оливан (Гонсалес, 68) Маффео Райльо Вальент Севилья (Санчес, 82) Баба (Батталья, 54) Родригес Кубо (Ниньо, 82) Муричи Пратс (Ли Кан Ин, 68)
Алавес
Пачеко Дуарте (Агиррегабирия, 90) Лагуардия Лежен Ксимо Наварро (Гвидетти, 90) Лум (Томас Пина, 73) Ману Гарсия Эскаланте (Пеллистри, 60) Хоселу Риоха Мендес (де ла Фуэнте, 60)
Предупреждения
Баба 24’, Муричи 83’  -  Ману Гарсия 35’, Эскаланте 45’, Мендес 57’, Лум 73’, Гвидетти 90+6’, Лагуардия 90+7’
Судьи
Градо (Испания)

ФК Алавес
ФК Мальорка
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
18
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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36 тур
37 тур
38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 2 : 1
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 - : -
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 - : -
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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