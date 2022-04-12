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Сегодня, 12:35

Люк де Йонг не уверен в своем будущем в «Барселоне»

Форвард Люк де Йонг прокомментировал свое будущее в «Барселоне»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «Барселоны» Люк Де Йонг сказал, что его будущее в каталонском клубе зависит не от него.

«В конце сезона я рассмотрю свои варианты. Думаю, каждый футболист был бы рад остаться в «Барселоне». Так что вопрос не ко мне», — цитирует Ziggo Sport.

Де Йонг будет выставлен на трансфер в летнее межсезонье. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забив 7 голов. «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги.

ФК Барселона
Люк де Йонг
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3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
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 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
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 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
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 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
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 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
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 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
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16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
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Бетис

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Гомес Рауль де Томас

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Реал

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Барселона

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