Люк де Йонг не уверен в своем будущем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Люк Де Йонг сказал, что его будущее в каталонском клубе зависит не от него.

«В конце сезона я рассмотрю свои варианты. Думаю, каждый футболист был бы рад остаться в «Барселоне». Так что вопрос не ко мне», — цитирует Ziggo Sport.

Де Йонг будет выставлен на трансфер в летнее межсезонье. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забив 7 голов. «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги.