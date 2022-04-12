Люк де Йонг не уверен в своем будущем в «Барселоне»
Форвард Люк де Йонг прокомментировал свое будущее в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Люк Де Йонг сказал, что его будущее в каталонском клубе зависит не от него.
«В конце сезона я рассмотрю свои варианты. Думаю, каждый футболист был бы рад остаться в «Барселоне». Так что вопрос не ко мне», — цитирует Ziggo Sport.
Де Йонг будет выставлен на трансфер в летнее межсезонье. В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забив 7 голов. «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги.
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|
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|72
|
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|17
|9
|4
|60-31
|60
|
3
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|
5
|Бетис
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|17
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|56-37
|56
|
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|54
|
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|49-30
|46
|
8
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|31
|11
|12
|8
|36-30
|45
|
9
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|31
|10
|12
|9
|43-44
|42
|
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|8
|12
|31-40
|41
|
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|Эспаньол
|31
|10
|9
|12
|36-42
|39
|
12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|
13
|Р. Вальекано
|30
|9
|7
|14
|32-37
|34
|
14
|Эльче
|31
|8
|8
|15
|32-44
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|31
|5
|7
|19
|24-53
|22
|
20
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|31
|4
|10
|17
|35-61
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38 тур
|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|- : -
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|18.04
|22:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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