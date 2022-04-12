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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на критику клуба

Главный тренер Диего Симеоне высказался о критике «Атлетико»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Диего Симеоне перед четвертьфинальным матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов прокомментировал критику в адрес клуба.

«Я всегда говорю одно и то же. Тренирую с 2005 года, никогда не относился к коллегам пренебрежительно, так как я всегда ставлю на место тех, с кем соревнуюсь. У каждого из них свой взгляд на футбол. Когда о ком-либо отзываются пренебрежительно, я это не разделяю», — цитирует Симеоне As.

Первая встреча команд «Сити» и «Атлетико» завершилась со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 13 марта. Начало — в 22.00 (мск).

Диего Симеоне
ФК Атлетико
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 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
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 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
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 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
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 - : -
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