Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на критику клуба

Нападающий «Атлетико» Диего Симеоне перед четвертьфинальным матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов прокомментировал критику в адрес клуба.

«Я всегда говорю одно и то же. Тренирую с 2005 года, никогда не относился к коллегам пренебрежительно, так как я всегда ставлю на место тех, с кем соревнуюсь. У каждого из них свой взгляд на футбол. Когда о ком-либо отзываются пренебрежительно, я это не разделяю», — цитирует Симеоне As.

Первая встреча команд «Сити» и «Атлетико» завершилась со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 13 марта. Начало — в 22.00 (мск).