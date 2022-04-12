«Реал» и Лука Модрич могут продлить контракт еще на сезон

Нападающий Лука Модрич продлит контракт с «Реалом» еще на год

«Реал» и полузащитник Лука Модрич в скором времени могут заключить новый контракт, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны ведут переговоры о продлении контракта еще на год. Агенты хорвата настаивают на том, чтобы зарплата игрока была в районе 12,5 миллиона евро в год. Именно такая сумма была у Модрича до начала пандемии коронавируса. Сам футболист хочет остаться в «Реале» еще на сезон.

В текущем сезоне 37-летний полузащитник забил 3 гола и отдал 8 передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах.