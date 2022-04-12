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Сегодня, 12:18

«Реал» и Лука Модрич могут продлить контракт еще на сезон

Нападающий Лука Модрич продлит контракт с «Реалом» еще на год
Виктория Кравченко
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«Реал» и полузащитник Лука Модрич в скором времени могут заключить новый контракт, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны ведут переговоры о продлении контракта еще на год. Агенты хорвата настаивают на том, чтобы зарплата игрока была в районе 12,5 миллиона евро в год. Именно такая сумма была у Модрича до начала пандемии коронавируса. Сам футболист хочет остаться в «Реале» еще на сезон.

В текущем сезоне 37-летний полузащитник забил 3 гола и отдал 8 передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах.

Лука Модрич
ФК Реал
0
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 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
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 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
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 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
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Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
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17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
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Атлетик – Сельта
 - : -
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