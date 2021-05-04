«Реал» не сможет включить Йовича в сделку по Андре Силве

Форвард «Айнтрахта» Андре Силва может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sky Sport Germany. Активные переговоры с немецкой командой ведет «Атлетико».

При этом отмечается, что сделку между «Айнтрахтом» и «Реалом», в результате которой клуб из Франкфурта смог бы оставить у себя нападающего Луку Йовича на постоянной основе, осуществить будет невозможно.

В текущем сезоне Андре Силва забил 25 голов за 29 матчей в бундеслиге.