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«Реал» не сможет включить Йовича в сделку по Андре Силве

23:13
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Форвард «Айнтрахта» Андре Силва может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sky Sport Germany. Активные переговоры с немецкой командой ведет «Атлетико».

При этом отмечается, что сделку между «Айнтрахтом» и «Реалом», в результате которой клуб из Франкфурта смог бы оставить у себя нападающего Луку Йовича на постоянной основе, осуществить будет невозможно.

В текущем сезоне Андре Силва забил 25 голов за 29 матчей в бундеслиге.

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