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Сегодня, 15:38

Лукаку мечтает о переходе в мадридский «Реал»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку мечтает о переходе в мадридский «Реал», сообщает Defensa Central.

По данным источника, «бланкос» пока не уверены, что бельгийский футболист подходит им.

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет летом покинуть Англию и в нем заинтересованы «Интер» и «Милан».

В этом сезоне 28-летний форвард участвовал в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал два ассиста.

Источник: https://www.defensacentral.com/mas_futbol/1651590079-lukaku-se-pone-en-el-mercado-y-el-madrid-busca-9-el-belga-suena-con-vestir-de-blanco
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Реал
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