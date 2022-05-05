Лукаку мечтает о переходе в мадридский «Реал»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку мечтает о переходе в мадридский «Реал», сообщает Defensa Central.

По данным источника, «бланкос» пока не уверены, что бельгийский футболист подходит им.

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет летом покинуть Англию и в нем заинтересованы «Интер» и «Милан».

В этом сезоне 28-летний форвард участвовал в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал два ассиста.