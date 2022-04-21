Лукаку может продолжить карьеру в «Милане». На игрока также претендует «Интер»

Лукаку может перейти из «Челси» в «Милане»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может в летнее трансферное окно перейти в «Милан», сообщает Goal.

Итальянский клуб на протяжении долгого времени проявляет интерес к 28-летнему бельгийцу, но его полноценный трансфер представляется «россонери» слишком дорогим. Клуб рассматривает возможность аренды.

Сам Лукаку хочет летом покинуть Англию. В его услугах также заинтересован «Интер», откуда он и перешел в «Челси».

В этом сезоне Лукаку участвовал в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 2 ассиста.