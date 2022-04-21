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Сегодня, 23:00

Лукаку может продолжить карьеру в «Милане». На игрока также претендует «Интер»

Лукаку может перейти из «Челси» в «Милане»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может в летнее трансферное окно перейти в «Милан», сообщает Goal.

Итальянский клуб на протяжении долгого времени проявляет интерес к 28-летнему бельгийцу, но его полноценный трансфер представляется «россонери» слишком дорогим. Клуб рассматривает возможность аренды.

Сам Лукаку хочет летом покинуть Англию. В его услугах также заинтересован «Интер», откуда он и перешел в «Челси».

В этом сезоне Лукаку участвовал в 37 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Челси
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 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
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Арсенал – МЮ
 - : -
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Норвич – Ньюкасл
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 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
24.04 16:00
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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

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Поль Погба

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