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Сегодня, 13:24

Жерар Пике пропустит матч «Барселоны» с «Бетисом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не поможет команде в ближайших матчах . 7 мая каталонцы в гостях проведут матч против «Бетиса».

Футболист клуба получил травму в матче с «Мальоркой». Сообщалось, что Пике перенес обострение тединопатии, которая уже поразила длинную приводящую мышцу его левого бедра. точные сроки не сообщаются.

В этом сезоне 35-летний Пике принял участие в 40 матчах и забил 3 гола.

Жерар Пике
ФК Барселона
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3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
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 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
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 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
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 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
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 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
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 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
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 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
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 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
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 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
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 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
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 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
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Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
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8.05 22:00
Атлетико – Реал
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Барселона

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Карим Бензема

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Барселона

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