Жерар Пике пропустит матч «Барселоны» с «Бетисом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не поможет команде в ближайших матчах . 7 мая каталонцы в гостях проведут матч против «Бетиса».

Футболист клуба получил травму в матче с «Мальоркой». Сообщалось, что Пике перенес обострение тединопатии, которая уже поразила длинную приводящую мышцу его левого бедра. точные сроки не сообщаются.

В этом сезоне 35-летний Пике принял участие в 40 матчах и забил 3 гола.