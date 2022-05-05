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Пике выбыл до конца сезона

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике выбыл до конца сезона, сообщает Sport.es.

35-летний футболист клуба получил травму в матче с «Мальоркой» и был заменен в середине первого тайма.

Сообщалось, что Пике перенес обострение тендинопатии, которая уже поразила длинную приводящую мышцу его левого бедра. В клубе точные сроки восстановления футболиста не сообщали.

В текущем сезоне Пике провел 39 матчей за каталонский клуб и забил три гола.

Жерар Пике
ФК Барселона
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 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
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 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
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 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
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 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
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 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
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 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
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20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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