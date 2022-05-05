Пике выбыл до конца сезона

Защитник «Барселоны» Жерар Пике выбыл до конца сезона, сообщает Sport.es.

35-летний футболист клуба получил травму в матче с «Мальоркой» и был заменен в середине первого тайма.

Сообщалось, что Пике перенес обострение тендинопатии, которая уже поразила длинную приводящую мышцу его левого бедра. В клубе точные сроки восстановления футболиста не сообщали.

В текущем сезоне Пике провел 39 матчей за каталонский клуб и забил три гола.