Лопетеги: «Ракитич — игрок с фантастическим складом ума, он пример для своих товарищей в «Севилье»
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:1).
«Нам не хватает, я думаю, 9-10 игроков, учитывая сегодняшних травмированных. Оскар Родригес почувствовал дискомфорт и не смог сыграть, Акунье мы могли дать 30-40 минут, больше он бы не выдержал. Ракитич — фантастический игрок с фантастическим складом ума, выходит на поле он или нет. Он пример для своих товарищей по команде. Болельщики пережили тяжелые и трудные моменты. Важно, что они поддерживали нас в этом матче», — приводит слова Лопетеги Marca.
Ракитич забил 56 голов и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров ла лиги среди хорватов. Лучшим бомбардиром является Давон Шукер, который забил 113 голов.
После этого матча «Севилья» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на пять очков. «Атлетико» с 29 очками — на пятой строчке.
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