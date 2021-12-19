Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (2:1).

«Нам не хватает, я думаю, 9-10 игроков, учитывая сегодняшних травмированных. Оскар Родригес почувствовал дискомфорт и не смог сыграть, Акунье мы могли дать 30-40 минут, больше он бы не выдержал. Ракитич — фантастический игрок с фантастическим складом ума, выходит на поле он или нет. Он пример для своих товарищей по команде. Болельщики пережили тяжелые и трудные моменты. Важно, что они поддерживали нас в этом матче», — приводит слова Лопетеги Marca.

Ракитич забил 56 голов и вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров ла лиги среди хорватов. Лучшим бомбардиром является Давон Шукер, который забил 113 голов.

После этого матча «Севилья» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на пять очков. «Атлетико» с 29 очками — на пятой строчке.