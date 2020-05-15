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Лоди уже в пятницу начнет тренировки. Игрок победил коронавирус

06:19
Ренан Лоди. Фото Instagram
Ренан Лоди. Фото Instagram
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Два теста на коронавирус защитника «Атлетико» Ренана Лоди дали отрицательный результат. Как сообщает EFE, футболист сможет вернуться к тренировкам с командой уже в эту пятницу, 15 мая.

Напомним, у 22-летнего бразильца была бессимптомная форма Covid-19, как и у девяти других игроков мадридского клуба. Однако он был на карантине дольше всех.

Ожидается, что чемпионат Испании возобноавится в июне.

По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 510 963 человека. Умерших — 302 504, выздоровевших — 1 697 595.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 14 мая в России выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.

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