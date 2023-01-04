«Севилья» и «Реал Сосьедад» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Севилья» в гостях разгромила «Линарес» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 5:0. Хет-трик на счету Юссефа Эн-Несири, еще один гол забил Эрик Ламела. Также автоголом отличился Лусиано Скуадроне.

«Реал Сосьедад» в гостях победил «Логронес» благодаря голу Роберто Наварро — 1:0.