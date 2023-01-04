«Атлетико» и «Мальорка» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Атлетико» в гостях обыграл «Реал Овьедо» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 2:0. Голы забивали Маркос Льоренте и Пабло Барриос.

В другом матче «Мальорка» победила на чужом поле «Понтеведру» благодаря двум голам в добавленное время. Отличились с передач друг друга Абдон Пратс и Ведат Мурики.