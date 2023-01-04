Хави признался, что «Барселоне» не нужны трансферы

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о планах на зимнее трансферное окно и признался, что доволен составом, который есть на данный момент.

«Мы такие, какие мы есть, и мы счастливы. У нас команда-победитель. Наши футболисты хотят выигрывать, это они показывают на каждой тренировке. Я очень доволен составом, который у меня есть», — цитирует Хави итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Сегодня, 4 января, «Барселона» проведет кубковый матч против «Интерсити». Начало — в 23.00 мск. Каталонцы возглавляют турнирниую таблицу ла лиги, набрав 38 очков в 15 турах.